Bolsonaro se dispõe a prestar depoimento sobre joias, EUA vendem submarino nuclear para Austrália e outras notícias do dia

Disputa com a China faz EUA venderem submarino nuclear pela primeira vez em 65 anos. Austrália comprará até cinco unidades, selando pacto para tentar conter Pequim no Indo-Pacífico.

Nunca imaginei que lideraria Igreja Católica na '3ª Guerra Mundial', diz papa Francisco. Pontífice nascido na Argentina fala no 'Popecast' no dia em que se celebram seus dez anos de papado.

Crise do SVB pode mudar política de juros nos EUA e Brasil. Taxas negociadas no mercado caíram nesta segunda-feira (13)

Lula promete retirada definitiva do garimpo na terra yanomami e cobra demarcações. Presidente e ministros participaram da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, na Raposa Serra do Sol.

Há surto coletivo entre golpistas de 8 de janeiro, diz diretor da PF. As pessoas não se dão conta de que estamos no mundo real, disse Andrei Passos.

Bolsonaro se dispõe a deixar joias com TCU e a depor à PF. Defesa diz que presentes sauditas podem ficar com tribunal até fim de apurações e fala em 'complexidade' de normas.

