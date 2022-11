Black friday no Onlyfans: Rita Cadillac vende nudes com 60% de desconto

"É bom para pagar as continhas, vi que a Anitta tinha feito e resolvi arriscar. Quando pedem as partes íntimas, bem íntimas, eu digo que exame ginecológico não dá", disse Rita, em uma entrevista para a "Veja SP".

Rita Cadillac, de 68 anos, aproveitou o mês da Black Friday para dar descontos de 60% em nudes no Onlyfans. Os interessados pagarão US$ 6 pelo serviço, equivalente a R$ 31,74, para ter acesso a todo o conteúdo adulto.

