Bilionária; saiba qual é a fortuna de Taylor Swift

Prestes a vir ao Brasil com a "The Eras Tour", Taylor Swift alcançou o marco de bilhão em sua fortuna.

A cantora tem US$ 1,1 bilhão de patrimônio líquido, o que equivale a R$ 5,5 bilhões na cotação atual.

A agência Bloomberg, que fez o levantamento, ressaltou que a cantora foi uma das poucas artistas a conseguir o status de bilionária somente com base em sua música e performance. Rihanna, por exemplo, é a cantora mais rica do mundo, mas a artista está em hiato há anos e grande parte dessa fortuna vem da marca de maquiagens Fenty Beauty, e ainda da Savage Fenty, de lingeries.

Já a loirinha atingiu os US$ 1,1 bilhão com a sua turnê que vem sendo fenômeno por onde passa. Ela foi responsável pelo aumento de passageiros de transporte público nas cidades onde se apresentou na América do Norte, e o seu fandom ainda causou uma atividade sísmica, tremendo o chão de forma similar a um terremoto de magnitude 2,3 em Seattle.

Além da The Eras Tour, Taylor também lucrou com o seu filme-concerto que arrecadou cerca de US$ 96 milhões de bilheteria nos EUA e Canadá, se tornando a maior da categoria no mercado interno em um final de semana de estreia.

Shows ---- A cantora passa pelo Brasil com a sua turnê entre 18 e 26 de novembro, com cinco shows divididos entre o Rio de Janeiro e São Paulo.