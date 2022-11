Biel se envolve em pancadaria após show de Gusttavo Lima; vídeo

No vídeo que circula pelas redes sociais, o vice campeão de A Fazenda aparece socando e dando chutes em um homem. Um amigo do artista também aparece na pancadaria.

MEU DEUS! Biel foi visto envolvido numa briga na saída do show do Gustavo Lima, em São Paulo. No vídeo da pra ver a Tays chorando, impedida de separar. pic.twitter.com/3AAN4N8Nnv

O cantor Biel foi flagrado em uma pancadaria em um estacionamento após show do Gusttavo Lima no Allianz Parque, na noite deste sábado (26). A mulher dele, Tays Reis, aparece aos prantos.

