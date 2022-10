Biel do Furduncinho, do hit ‘Ai, preto’, tem van atacada a tiros após show

Biel do Furduncinho, do hit ‘Ai, preto’, teve sua van atacada a tiros na madrugada de quarta-feira (12) em Honório Gurgel, na zona Norte do Rio de Janeiro. Nem ele, nem sua equipe ficaram feridos.

O cantor e a equipe estavam chegando no local - onde a van estava estacionada - após um show em uma boate quando foram surpreendidos com os tiros. Segundo ele, mais de 10 tiros foram disparados contra o veículo.

Nos stories, o cantor relatou que o autor dos disparos estava embriagado e acompanhado de duas mulheres em um carro. Ele teria reclamado do farol do veículo da equipe do artista e em seguida iniciado os disparos.

"Fomos vítimas de mais uma covardia aí, né? A troco de nada. Mas graças a Deus, os moleques, todo mundo da equipe está bem. Pelo o que eu entendi aqui, o cara estava bêbado, quis se amostrar para a mulher. Estava com duas mulheres", explicou o cantor nos stories.