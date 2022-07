Bianca Andrade investe em look ousado que imita seios à mostra no MTV Miaw

Bianca Andrade, a Boca Rosa, além de protagonizar um beijão com GKay no palco do MTV Miaw, ainda chamou a atenção ao usar uma blusa segunda pele que imitava seios à mostra. Ela abriu a peça de cima do look e surpreendeu o público, dando a impressão que estava topless.

A quinta edição do evento foi apresentada por Camila Queiroz e Xamã.Anitta e Gloria Groove eram as mais indicadas da edição, concorrendo em 7 categorias cada uma, seguidas por Ludmilla (com 6), e Pabllo Vittar e Zé Felipe (ambos com 5 indicações cada um).