Bianca Andrade fala sobre ménage com Marina Ferrari e namorado: ‘maravilhosa'

Bianca Andrade comentou sobre o ménage com Marina Ferrari e o então namorado, Gabriel Roncatti, que deu o que falar durante a Farofa da Gkay, em 2018.

Durante o podcast ‘PocCast’, Bianca contou sobre o sexo a três. “Foi lá (na Farofa) que saiu aquele 'kikiki' que a Bianca ficou com aquele casal. Ficou só no beijo?”, quis saber Rafa Uccman.

A empresária, então, contou: “Não, teve mais que isso. Eu nunca falei abertamente e não lembro. Só lembro da Marina, graças a Deus, maravilhosa. Mas as pessoas souberam, né?”, disse sem entrar em detalhes.

Ainda durante o papo, Bianca falou sobre a maternidade e revelou ter se sentido instável após o nascimento do filho, Cris, de 11 meses. “Quando eu cheguei em casa, eu não sei explicar o que é isso ainda, mas eu tive o 'baby blues', que parece um pouco com uma depressão. Eu olhava no espelho e não me via mais como uma mulher. Tentava me arrumar e trazer a Bianca. Eu nunca imaginei que eu teria dificuldade na amamentação, porque a minha mãe amamentou três e minha mãe ama amamentar. Eu tive curso, estudei, fiz tudo isso pra aprender. E meu filho não fazia pegar de jeito nenhum:, recordou.

"Eu falava 'filho, por que você não faz como todo mundo fala?'. Essa parte não era tão difícil porque era só o cansaço físico, mas aí veio o bico do peito sangrando, rachando. Eu tive mastite, que é quando inflama. Gente, isso pra mim foi muito difícil! Amamentei só três meses, porque depois disso ele começou a perder peso”, contou.