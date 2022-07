Bianca Andrade dá beijão de língua em Gkay e clima esquenta no MTV Miaw

Em seguida, as duas trocaram um beijão de acabar com o fôlego. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter.

A ex-BBB subiu ao palco e comentou sobre a edição da 'Farofa da Gkay' deste ano, evento super badalado e com muita pegação entre os famosos. Ela ainda aproveitou para desafiar a influencer para beijar na frente do público.

O clima esquentou na noite desta terça-feira (26), durante a premiação do MTV Miaw 2022. A ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, tascou um beijão de língua em Gkay e fez o público ir ao delírio com a cena.

