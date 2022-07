Bianca Andrade comenta boato de affair com jogador do Palmeiras

Para quem não sabe, Fred Desimpedidos, que é influenciador de conteúdo de futebol, é torcedor fanático do Palmeiras, e por conta do boato ele acabou sendo alvo de piadas.

"Tô o dia inteiro enfiada em reunião e quando tenho um tempo pra respirar, vejo que me arranjaram um jogador de futebol que eu nem conheço. E do Palmeiras ainda, porque a galera é criativa. Tá f*da essa galera que cria fake news adoidado sem a menor responsabilidade", reclamou a ex-BBB.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, comentou nesta terça-feira (12) os rumores de que estaria vivendo um affair com o jogador do Palmeiras Joaquín Piquerez. O bafafá chegou a render chacota para o ex da influenciadora e empresária, Fred Desimpedidos.

