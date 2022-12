Bia quer Babi na roça após desistência de aliadas: 'Ver se está bem lá fora

Bia concordou com a amiga: "Sim, não pode ser o André. Se eles dividirem o voto, temos que escolher o Iran para ir para a roça junto com ela e a gente". "Quando sair alguém, espero que saia ele [Iran] ou ela [Babi]. Espero que seja ela, porque aí teríamos uma resposta", finalizou a jovem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.