Bia Miranda, neta de Gretchen, acredita ter torcida de Adriano Imperador em A Fazenda 14

Confirmada no paiol de 'A Fazenda 14', a neta de Gretchen, Bia Miranda, de 18 anos, contou aos colegas de confinamento que acredita na torcida do ex-affair Adriano Imperador. Ela confidenciou ter tido contato com ele antes de entrar no reality.

"Acho que vai porque ele me mandou mensagem esses dias", declarou Bia Miranda, com largo sorriso no rosto.