Beyoncé vence Grammy de melhor álbum do ano; veja vencedores da premiação

- "It Never Went Away", de "American Symphony"

- "Can’t Catch Me Now", de "Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

- "Ain’t No Love in Oklahoma", de "Twisters"

- "I Had Some Help", Post Malone e Morgan Wallen

- "I Am Not Okay", Jelly Roll

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

- "Like That", Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

- "We Don’t Trust You", Future and Metro Boomin

- "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)", Eminem

- "The Auditorium, Vol. 1", Common and Pete Rock

- "Might Delete Later", J. Cole

- "Like That", Future and Metro Boomin featuring Kendrick Lamar

- "When the Sun Shines Again", Common and Pete Rock featuring Posdnuos

- "Made for Me (Live on BET)", Muni Long

- "Here We Go (Uh Oh)", Coco Jones

- "Song of the Lake", Nick Cave & the Bad Seeds

- "What Now", Brittany Howard

- "Now and Then," The Beatles

- "The American Dream Is Killing Me," Green Day

- "No Name," Jack White

- "Got Me Started", Troye Sivan

- "Yes, And?", Ariana Grande

- "L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]", Billie Eilish

- "The Rise And Fall Of A Midwest Princess", Chappell Roan

- "Hit Me Hard and Soft", Billie Eilish

- "L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)", Billie Eilish

"Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars

- "The Boy Is Mine", Ariana Grande, Brandy and Monica

- "Not Like Us", Kendrick Lamar

- "Please Please Please", Sabrina Carpenter

- "Die With a Smile", Lady Gaga and Bruno Mars

- "Now and Then", The Beatles

- "The Rise And Fall of a Midwest Princess," Chappell Roan

- "Hit Me Hard and Soft," Billie Eilish

"Prometi para mim mesma que se eu ganhasse um Grammy uma vez na vida, ia pedir que as gravadoras que lucram milhões de dólares com artistas oferecessem um salário e assistência de saúde para aqueles que ainda estão se desenvolvendo", disse. "Gravadoras, a gente ajuda vocês, então vocês precisam ajudar a gente."

Chappell Roan, estrela do pop que alcançou o sucesso no ano passado, apresentou "Pink Poney Club", sobre os clubes LGBTQIA+ em Los Angeles, montada em um enorme cavalo rosa. Roan foi eleita artista revelação e fez um apelo no palco para que as gravadoras deem mais apoio financeiro aos artistas em começo de carreira.

Lady Gaga e Bruno Mars fizeram uma apresentação emocionante da música "California Dreamin'", do The Mamas & the Papas, para mobilizar o público a doar, e Billie Eilish de "Birds of a Feather"

Doechii abriu a cerimônia levando o prêmio de melhor álbum de rap. A cantora fez um discurso emocionante relembrando as poucas mulheres que já venceram a categoria. "Tem muitas mulheres negras que estão me assistiondo, e queria dizer que vocês conseguem. Não permitam que projetem estereotipos sobre vocês", disse ela.

O maior vencedor da noite foi Kendrick Lamar, que levou sete estatuetas para casa, incluindo melhor gravação e canção pelo hit "Not Like Us", resposta ao rapper Drake na batalha de rima entre os dois. Em uma edição histórica, Lamar recebeu um dos prêmios de Diana Ross. "Nada é mais poderoso que o rap", disse ele.

Lady Gaga, por exemplo, defendeu os direitos de pessoas transgênero ao subir ao palco com Bruno Mars para receber o Grammy de melhor performance pop por "Die with a Smile". Já Shakira dedicou o gramofone de melhor álbum pop latino aos imigrantes nos Estados Unidos, que enfrentam deportações depois da eleição de Trump. "Vocês têm valor. Sempre lutarei ao seu lado e das mulheres que trabalham duro para sustentar suas famílias. Vocês são heroinas. Esse prêmio também é de vocês", disse.

