Beyoncé ganha sua primeira indicação ao Oscar 2022 com canção de 'King Richard'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé, a artista que mais vezes venceu o Grammy na história, recebeu sua primeira indicação ao Oscar nesta terça pela canção original "Be Alive", música que ela compôs com Dixson para o filme "King Richard", a cinebiografia sobre o pai de Venus e de Serena Williams.

Tocada durante os créditos finais do longa-metragem, quando são mostradas fotografias de arquivo da família Williams, a canção tem uma letra inspiradora que conta a trajetória que as irmãs trilharam rumo à elite do mundo do tênis.

Em um trecho da gravação, Beyoncé canta: "Olhe como nós temos lutados para permanecer vivas/ Quando venceremos, nós sentiremos orgulho/ Você tem noção do quanto nós choramos?/ O quanto nós lutamos?"

Outras passagens da letra falam da importância do orgulho negro, da família e da fraternidade, com um refrão que também destaca aqueles que estão ao lado da própria cantora, como sua família, irmãs e sua "tribo".

"A canção insiste no esforço comunitário por trás do triunfo", escreveu sobre a gravação o especialista em música pop do New York Times Jon Pareles. Clayton Davi, do portal Variety, comparou "Be Alive" com "Glory", de Common e John Legend, que encerra o filme "Selma", de 2014, de Ava DuVernay.

A participação de Beyoncé no mundo do cinema, no entanto, não é novidade. Ela já foi indicada ao Globo de Ouro por seu papel como Deena Jone na adaptação cinematográfica do musical da Broadway "Dreamgirls", de 2006. Ela atuou como a cantora de R&B Etta James no filme "Cadillac Records" e dublou a personagem Nala no remake live-action de "Rei Leão", de 2019, para o qual também fez uma música.

Para conquistar o Oscar, a artista terá de vencer a concorrência de Lin-Manuel Miranda, indicado pela canção "Dos Oruguitas", que aparece na animação da Disney "Encanto", Billie Eilish e Finneas, pelo tema do novo filme de James Bond, Van Morrison por "Down to Joy", de "Belfast" , e "Somehow You Do", do filme "Four Good Days".