Betty Faria rebate críticas em foto de biquíni: 'escroto'

Betty Faria se irritou com internautas após ser criticada por posar de biquíni na praia. A atriz de 79 anos recebeu comentários preconceituosos e misóginos na publicação.

Em uma das ofensas, um usuário a chamou de 'véia' e disse que ela 'ainda dá um caldo'. A atriz então retrucou e rebateu: 'Você é tão escroto que eu estou rindo".

Apesar dos haters, ela revelou que as redes sociais já lhe renderam várias cantadas. "Acontece. Tem de tudo, não vou falar, porque tenho vergonha, mas tem uns rapazinhos oferecidos (gargalha). Não dou confiança, porque a gente não sabe com quem está lidando do outro lado”, contou em entrevista ao jornal Extra.