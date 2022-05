Besouro Azul, estrelado por Marquezine, tem 1ªs fotos do set divulgadas

O Xolo nos stories todo feliz agradecendo ao público que gostou do traje do #BlueBeetle pic.twitter.com/aUxIGSj75F

Se nem a Bruna Marquezine tem maturidade para essas fotos do #BesouroAzul que saíram, imagina nós! Bruna via Instagram stories pic.twitter.com/2rRHNSkqlM

Com estreia prevista para 18 de agosto de 2023, o longa é dirigido por Angel Manuel Soto, com roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer - que escreveu o remake de Scarface.

Vazaram nesta quarta-feira (25) as primeiras imagens do set de filmagens de “Besouro Azul”, novo filme de super-herói da DC Comics do qual Bruna Marquezine faz parte. O protagonista Xolo Maridueña aparece usando o traje do super-herói - muito fiel aos quadrinhos, por sinal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.