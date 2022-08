Belo tem 15 dias para pagar dívida de R$ 483 mil, determina Justiça

Segundo consta no documento, no ano seguinte a Justiça determinou o despejo do casal, mas o proprietário informou que diversos móveis e utensílios foram danificados. Um boletim de ocorrência foi registrado.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, a decisão atinge também Gracyanne Barbosa e a empresa Central de Shows Eventos, que pertence ao ex-empresário de Belo, Nelson Ataíde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.