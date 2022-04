Belo diz que setor cultural 'não teve apoio de ninguém' na pandemia

O cantor, que completa 35 de carreira, diz que a volta do Carnaval é um momento importante não apenas para ele e para a música. "É um momento importante para as escolas de samba, para o povo da comunidade".

Belo, que foi uma das atrações do Camarote Bar Brahma, falou da alegria de retornar à folia, de poder reencontrar amigos e de se ver em um momento com menor risco de contágio pelo coronavírus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Belo teve uma dupla comemoração nesta sexta-feira (22) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Ele completou 47 anos de idade e pôde voltar ao Carnaval depois de dois anos, devido à pandemia de Covid.

