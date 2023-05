Bella Thorne é pedida em casamento e mostra anel com diamante gigantesco

Bella revelou que gostaria de se casar em uma mansão no interior do Reino Unido, usando quatro vestidos ao longo do grande dia, de preferência modelos vintage das grifes Dior ou Schiparelli.

A ex-Disney que já se aventurou como diretora de um filme pornô publicou fotos mostrando a joia ao lado do amado, a quem conheceu no ano passado na festa de aniversário de Cara Delevigne.

