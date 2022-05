Bella Campos cita angústia ao não poder falar na pele de Muda em "Pantanal"

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O pedido da agente e um teste online abriram a porta da Globo para Bella Campos, 24. A cuiabana faz sua estreia na televisão em uma das produções mais aguardadas da emissora nos últimos tempos, "Pantanal", e o primeiro desafio da novata atriz foi passar boa parte dos primeiros capítulos sem falar nada.

Bella revela ter buscado ajuda na bioenergética, um tipo de terapia com exercícios físicos específicos focados no corpo e na mente, para interpretar Muda. Ela também escrevia sobre o que gostaria de entregar nas cenas: "Exercitava como o silêncio agia dentro de mim. Era bem angustiante", assume.

A atriz assistiu poucas cenas da primeira versão da novela, sucesso da extinta Manchete, há 32 anos. Na época, foi Andrea Richa quem interpretou a Muda. "Não quis me aprofundar justamente por estar iniciando na carreira. Tive medo das comparações e queria trazer uma atuação com minha digital", explica.

Nos próximos capítulos, a trama de sua personagem terá momentos tensos por conta do desenrolar do seu envolvimento com dois peões da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira): Levi (Leando Lima) e Tibério (Guito Show).

Bella opina sobre as duas relações. "Levi é aquela coisa mais carnal e pegação pura. Ela sente também que ele está disposto a ajudá-la a cumprir a sua vingança, a missão sombria que a trouxe para o Pantanal. O Tibério é aquele homem por quem ela nutre gratidão e lhe traz uma calmaria no coração, que ela nunca teve".

Apesar de Bruno Luperi, neto de Benedito e responsável pela atual versão da trama, mostrar que pretende ser fiel aos desfechos originais, Bella diz estar aberta a um novo fim para sua personagem, que originalmente terminaria casada com Tibério. "Só espero que ela termine feliz".

Morando no Rio há quase três anos, ela jura que não sabe onde pretende fixar residência. Diz que seu destino está sempre nas mãos da próxima personagem. "Vou para onde a arte me chamar", observa Bella que vem sendo chamada para alguns testes. "Recebi convites, mas estou focada em 'Pantanal'. Ainda tem muita novela pela frente e as minhas atenções estão todas voltadas para a Muda. "Vou analisar tudo com calma. Não tenho pressa".