Bekoo das Pretas anuncia Iza como atração principal da primeira edição do festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Bekoo das Pretas ficou tão grande que nem cabe mais no nome, então seja bem-vindo ao BKDP Festival." É assim que Priscila Gama, CEO do Bekoo das Pretas, anuncia a primeira edição do evento que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro, no Estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo.

Unindo gêneros da música preta periférica, a cantora Iza foi anunciada nesta quarta-feira (10) como uma das principais atrações do evento. BK, Baco Exu do Blues, Tati Quebra Barraco, Flora Matos, Budah, Dudu MC e Afronta também aparecem no line-up.

Com uma trajetória estabelecida desde 2016, a Bekoo das Pretas é conhecida pelo público capixaba pela estética afrofuturista e sempre com protagonismo preto, periférico e feminina. A festa surgiu da busca por um lugar onde pessoas negras e LGBTQIA+ pudessem se manifestar de forma livre.

Priscila Gama, idealizadora e CEO do Bekoo das Pretas, comenta que o festival é resultado de um momento de amadurecimento do projeto. "O festival vem como um movimento de expansão e realização, não só por estar fora dos estados onde os grandes festivais acontecem, mas também por ser feito para que as pessoas possam olhar para o lado e se reconhecer umas nas outras", afirma Gama.

Vale lembrar que a festa ganhou uma websérie chamada "Bekoo - Made by Queens/This is Bekoo", que retrata a trajetória do evento a partir da sua idealização, desde a primeira edição no Beco das Pulgas em 2016, no Centro de Vitória, Espírito Santo, e segue até o último evento na quadra da escola de samba MUG no bairro da Glória, Vila Velha, em 2020.

Funk, rap, trap e pop compõem o line-up do festival com expectativa de receber 50 mil pessoas durante os dois dias de evento. Mais de 30 artistas irão passar pelo palco no estádio Kleber Andrade nesse grande encontro que movimenta e descentraliza a cena de festivais musicais que acontecem, geralmente, no eixo Rio-São Paulo.

Movimento e renovação traduzem o BKDP através da figura da cobra coral, adotada como elemento simbólico do festival. Por ser construído de forma coletiva, o evento mantém alguns compromissos, como a lista trans-free para garantir a presença da população trans, uma vez que fazem parte do público prioritário do evento.

BKDP FESTIVAL

Quando: 24 e 25 de setembro

Onde: Estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo

Preço: A partir R$50,00 inteira

Link: https://www.superticket.com.br/eventos/bkdp-festival