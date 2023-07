Beijão? Bruna Griphao e MC Rebecca são flagradas em clima de intimidade

MC Rebecca e Bruna Griphao no maior clima (Reprodução Condomínio da Fifi) pic.twitter.com/b8rVP0EV0e — Mariana Morais (@moraismarianam) July 18, 2023

MC Rebecca e Bruna Griphao foram flagradas em clima de intimidade durante um festival de rap no Rio de Janeiro na noite da segunda-feira.

A ex-bbb e atriz aparece de costas com o rosto coladinho ao da funkeira, em meio à multidão. As imagens foram divulgadas pelas página de fofocas Condomínio da Fifi e Segue a Cami no Instagram.

Rebecca terminou recentemente o namoro com Lucas Goudinho, enquanto Bruna Griphao já está curtindo a solteirice há um tempo.

No último fim de semana, a loira já foi apontada como affair de Gabigol e do participante do Rio Shore, Lucas Miranda. No caso de Gabigol, há quem dia que os dois são somente amigos. Já no de Lucas, a própria atriz desconversou: "Gente, a vida é linda. A vida é linda, a gente vai viver. Vamos viver, a vida é linda, está tudo bem. Eu sei que já era uma curiosidade mesmo, é normal perguntar", disse ela à Quem.