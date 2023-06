Bebe Rexha leva pontos no rosto após ser atingida por celular em show; Vídeo

ABSURDO: Fã sem noção arremessa um celular no palco que acerta o rosto de Bebe Rexha. Esperamos que não tenha sido grave.pic.twitter.com/RWDqjaPjfU — Bebe Rexha Brasil (@RexhaBrasil) June 19, 2023

A cantora Bebe Rexha precisou sair às pressas do seu primeiro show da turnê “Best Fkn Night Of My Life Tour”, em Nova York após ser atingida com um celular na testa por um fã, neste domingo (18). Segundo um perfil oficial da artista no Brasil, ela precisou levar três pontos no rosto.

Em vídeos gravados pelo público, a cantora é pega de surpresa com o celular em sua direção. Ela cai de joelhos e é socorrida no palco por sua equipe.

Correção: o ocorrido foi no final do show, que foi inesperadamente encerrado na mesma hora. Ainda não temos notícia da @BebeRexha.pic.twitter.com/zwBRqyw9lF — Bebe Rexha Brasil (@RexhaBrasil) June 19, 2023

O autor do acidente foi identificado e expulso do show sob vaias e xingamentos do público. Ainda segundo a BBC, Bebe Rexha estava no final da apresentação quando foi atingida pelo aparelho.

Momento em que o agressor de @BebeRexha foi levado para a polícia.pic.twitter.com/OeS4CscoOK — Bebe Rexha Brasil (@RexhaBrasil) June 19, 2023

Bebe Rexha ainda tem outros cinco shows da turnê, mas não há informações se o ocorrido afetará as demais apresentações.