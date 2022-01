'Bebê do Nirvana' perde processo contra a banda por pornografia infantil

Na última segunda-feira (3) a justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, rejeitou o processo movido por Spencer Elden, conhecido como o "bebê do Nirvana", que entrou com uma ação contra a banda alegando que sua fotografia aos quatro meses de vida, usada na capa do álbum "Nervermind" do Nirvana constitui exploração sexual e pornografia infantil. Em agosto de 2020, Spencer, que hoje tem 30 anos, pediu 150 mil dólares de cada um dos 15 réus, entre membros da banda, a viúva de Kurt Cobain, Courtney Love e membros da gravadora. Conforme a revista Exame, os advogados justificaram que, a partir da teoria dele, qualquer um que possuísse uma cópia do álbum seria culpado por posse de pornografia infantil, por exemplo. No documento, destacaram também que, até recentemente, Spencer parecia gostar da notoriedade adquirida como o "bebê do Nirvana". Os advogados de Spencer Elden, alegavam que a foto de quando tinha quatro meses que ilustrou a capa do álbum Nevermind se assemelhava a "um trabalhador do sexo agarrando-se por uma nota de 1 dólar". Elden alega que sofreu danos emocionais permanentes com manifestações físicas até os dias de hoje.

