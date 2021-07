Bebê de Malvino Salvador e Kyra Gracie é internado no CTI

De acordo com o UOL, a bronquiolite é uma doença deflagrada por vírus que acomete os bronquíolos e acomete principalmente as crianças menores de 2 anos.

Kyra compartilhou uma foto no hospital e disse que apesar de internado, ele está bem. "Rayan piorou nesta madrugada e tivemos que internar no CTI", escreveu ela, que continuou: "Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui", escreveu.

O bebê de apenas 7 meses, filho do ator Malvino Salvador e da lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie, foi internado nesta na CTI (Centro de Terapia Intensiva) após ser diagnosticado com bronquiolite.

