BBB24 é antecipado e Globo anuncia novas mudanças

No Gshow, o telespectador poderá escolher entre `voto da torcida` ou `voto único` e precisará colocar o CPF, podendo votar só uma vez. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado e o percentual será a média entre os dois.

O Jogo da Discórdia passará a ser chamado de Sinceráo. O valor do prëmio, de R$ 1,5 milhão, pode aumentar no decorrer do programa com apostas.

O Big Brother Brasil 2024 teve mais mudanças anunciadas pela TV Globo nesta sexta-feira (15). O reality show será antecipado, com estreia no dia 8 de janeiro.

