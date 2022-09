BBB23 tem estreia antecipada pela Globo; saiba detalhes da nova edição

A TV Globo antecipou a estreia do BBB 23 para o dia 16 de janeiro, numa segunda-feira e detalhes da próxima edição do reality show foram revelados pelo site Notícias da TV após a emissora enviar o pacote comercial do programa às agências de publicidade.

A emissora decidiu manter o formato Camarote x Pipoca, que conta com anônimos e famosos, e vem dando certo desde 2020. Serão novamente 100 episódios de programa.

São 20 participantes ao todo, dividido entre anônimos e famosos. Na segunda-feira, o Jogo da Discórdia continua, terça-feira dia de eliminação, quarta quadro de humor, festa e cinema do líder, quinta prova e almoço do líder, sexta Prova do Anjo e eventualmente festas. Sábado terá o Almoço do Anjo que antes acontecia aos domingos. No domingo, o foco agora será apenas a formação do paredão e prova Bate e Volta.

Tadeu Schmidt segue no comando do programa, tendo feito sucesso com o público após a saída de Tiago Leifert.

Também não houve sinais de mudança no prêmio de R$ 1,5 milhão, quantia que tem sido considerada baixa devido à inflação e ao fato de existirem na competição alguns famosos que conseguem faturar rapidamente o valor com publicidade assim que saem do programa.

Não foi confirmado quem estará nos quadros de humor, e isso deve ser definido até outubro. Vale lembrar que Dani Calabresa não é mais contratada fixa da emissora, mas foi contratada por obra determinada quando fez o BBB22.