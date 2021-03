BBB21: Viih Tube detona Carla Diaz: ‘Ela vai para onde convém’

“Ela tem dificuldade de ser sincera 100%, sabe”, disse Viih, que continuou: “Não teve sensibilidade em nenhum momento. Pra mim, em muitos momentos ela vai pra onde convém pra ela e isso me incomoda. Por enquanto ainda estou em dúvida com muitas coisas”.

Viih Tube voltou a criticar Carla Diaz na noite dessa terça-feira (2) em conversa no quarto com Caio e Rodolffo. A influencer, que vivia chamou a atriz sonsa e depois chorou com medo de ser indicada ao paredão, disse que Carla age por conveniência.

