BBB 23 pode pagar o maior prêmio da história do reality, diz Tadeu Schmidt

Ao que tudo indica o prêmio deve aumentar à medida que o participante ganha provas. Em um post anterior, o apresentador falou que o prêmio aumenta à medida que os confinados disputam provas, como a do Anjo e do Líder. "Mas tem que saber jogar e vai ter jogada nova no BBB 23", afirmou Schmidt.

Na noite desta quarta-feira (4), a emissora compartilhou um vídeo do apresentador nas redes sociais dando pistas de como os participantes podem arrecadar dinheiro ao longo do confinamento. "Vai ser o maior prêmio da história. Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder, conforme o jogo anda o prêmio aumenta", disse Schmidt.

