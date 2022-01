BBB 22: Natália chama a própria cidade de ‘roça’, é criticada e prefeitura se pronuncia

Natália, do BBB 22, é uma das participantes que já chegou causando polêmicas com algumas declarações. Após afirmar que os negros foram escravizados porque eram “bons no que faziam”, a mineira afirmou que a cidade onde ela nascecu, Ipatinga, é uma “roça”. "Conheço muito lá. Mas assim, lá é 'interiorzão'. [...] Lá é bem gostosinho pra quem gosta de roça. Lá, pra quem gosta de fazenda, roça, ama", disse. A declaração, obviamente, causou chateação nos moradores e até a prefeitura se pronunciou. "Embora tenhamos uma área rural fantástica, que abriga diversos pontos turísticos para passear e curtir bons momentos, não somos uma "roça", [Natália]! Mas temos vários ambientes que nos permitem atender a todos os gostos: quem gosta de roça também pode vir pra cá". A prefeitura ainda afirmou que o município tem o 8º maior PIB do estado de Minas Gerais, com 270 mil habitantes, e comemora o fato do velocista Paulo André, que também está no BBB 22, já ter participado de uma competição na cidade. "Quando sair do 'BBB', venha conhecer Ipatinga de verdade. Temos um povo super acolhedor e será um prazer receber todos vocês.", finaliza o post.

