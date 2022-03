BBB 22: Família e amigos de Gustavo são atacados após torcida para ele perder a prova do anjo

Seguidores reclamaram da atitude dos amigos do brother: “Se eu torcesse pra Lais ia querer ela bem longe dessa família e amigos do Gustavo pq ele são baixos e sujos viu.” disse uma internauta.

Em fotos nas redes sociais, amigos do brother mostraram felicidade após Gustavo perder a prova “Admigos felizes que beats perdeu a prova do anjo hahahaha”.

Internautas atacaram amigos e familiares de Gustavo do BBB22, após eles torcerem contra o brother na Prova do Anjo ocorrida no sábado (20).

