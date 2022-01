BBB 22: brothers disputarão Prova de Imunidade ainda hoje

No segundo dia do Big Brother Brasil 2022, os brothers irão disputar a primeira prova do programa, que garantirá imunidade a alguém. Só poderão disputar a imunidade os participantes do grupo “Pipoca”, ou seja, de anônimos. O grupo Camarote, de famosos, ficará de fora. A TV Globo ainda não deu outros detalhes sobre como será a prova. Vale lembrar que ainda há três integrantes do Camarote que não entraram no BBB 22 por terem testado positivo para Covid. Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada estão aguardando a liberação dos médicos, e segundo a emissora, devem entrar no programa alguns dias depois, sem prejuízo pra dinâmica do jogo. O BBB 22 vai ao ar nesta terça-feira após a novela "Um Lugar ao Sol".

