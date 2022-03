Batida de carro nos EUA viraliza, e investigação envolve influencer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia de Los Angeles vem lidando com o caso de uma batida de trânsito registrada em vídeo que viralizou em rede social, ganhou destaque no noticiário local e levanta suspeitas de que tenha sido provocada por um influencer em busca de barulho no Tik Tok.

​Até uma recompensa de US$ 1.000 (cerca de R$ 5.000) foi oferecida a quem ajudar a polícia a identificar o motorista responsável pela colisão que aconteceu na madrugada de domingo (20) e foi divulgada na internet.

As imagens mostram um Tesla S-BLM 2018 preto fazendo acrobacias até bater em várias latas de lixo e dois veículos estacionados.

Segundo a polícia, o carro era alugado e foi abandonado no local. Sem descrição do motorista, que fugiu, os detetives também investigariam com a locadora.

Desde que anunciou a recompensa, a polícia diz ter recebido dezenas de denúncias, a grande maioria sobre o tiktoker Dominykas Zeglaitis, mais conhecido como Durte Dom, que tem quase 3 milhões de seguidores.

No YouTube, o influencer tem celebrado por virar notícia e diz que "não se pode acreditar em tudo o que se vê na internet".