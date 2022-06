Baterista de dupla sertaneja morre a caminho de show em Sertãozinho

A assessoria da dupla afirma que o velório do baterista será em Barrinha. "Com pesar a dupla Renan & Leandro informa que 'Souza' baterista, amigo e companheiro, foi vítima de um acidente na noite de ontem e infelizmente veio a óbito", informou o grupo. Souza deixa esposa e uma filha.

O acidente ocorreu pouco depois das 23h na SP-333, rodovia Carlos Tonani. Souza, que estava em um Ford Ka azul, bateu na traseira de um caminhão branco e morreu no local, apesar do acionamento do socorro.

Segundo a assessoria, Renan & Leandro tocariam na noite em que seria escolhida a rainha da festa do peão boiadeiro de Sertãozinho, cidade natal da dupla. A festa era uma edição comemorativa, já que marcava os 30 anos do evento. Souza morava em Barrinha, a 22 km de Sertãozinho, e saiu de lá rumo ao show.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O músico Francisco de Souza, baterista da dupla sertaneja Renan e Leandro, morreu nesta sexta-feira (17) aos 36 anos em um acidente de trânsito, a caminho de um show em Sertãozinho (SP). A morte de Souza, como o baterista era conhecido, foi confirmada neste sábado (18) no perfil oficial da dupla no Instagram.

