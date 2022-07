Baterista de Di Ferrero pede volta da TV Globinho ao vivo e deixa Patrícia Poeta sem graça

O baterista do Di Ferrero mandando um “volta Tv globinho” ao vivo no #Encontro …. e a Patrícia rindo de sem graça QUE VÍDEO PERFEITO pic.twitter.com/pPMppXBzvJ

O cantor passou o microfone para o baterista que esperava uma homenagem ao dia do rock, mas todos foram surpreendidos com um “volta TV Globinho”. Patrícia, que acabou de assumir a atração, sorriu sem graça.

