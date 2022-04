Barco com Jesus Luz e ex-bbb encalha e passageiros entre em pânico

Um barco com 80 pessoas encalhou no Lago Paranoá, em Brasília, na noite deste domingo (10). Entre os passageiros estavam o DJ Jesus Luz, ex-namorado de Madonna, a ex-bbb Elis Nair, que usaram as redes sociais para falar sobre o incidente.

“Está chovendo muito forte lá fora. Na hora que fomos resgatados, estava chovendo granizo. Está um cheiro de gasolina muito forte e a água foi tomando conta do primeiro andar do barco, foi subindo bastante água”, disse, chorando.

“O barco que eu estava sofreu um acidente. Estou bem, dentro de uma lancha que nos resgatou. Eu estou meio nervosa, em pânico. A gente está solicitando um apoio porque tem algumas pessoas que estão sem colete, tem outras que não conseguiram resgate”, continuou Elis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação não afundou, mas os passageiros se desesperaram porque o barco ficou inclinado.

Jesus Luz também usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. “Tô passando aqui para tranquilizar vocês. Foi uma coisa multifatorial, começou a chover muito e ventar muito, mas, graças a Deus, o socorro chegou muito rápido, ninguém se feriu, ninguém se machucou. Toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas, principalmente as pessoas que não sabem nadar, entram em pânico, têm crise de ansiedade, então a gente se preocupou muito em ajudar e fazer tudo funcionar para todo mundo ficar bem”, explicou.