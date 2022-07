'Barbie' com Margot Robbie e Ryan Gosling viraliza antes da estreia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sem muitos detalhes a respeito de sua produção, o novo filme da boneca Barbie já é um dos lançamentos mais aguardados de Hollywood.

Desde que a atriz Margot Robbie --famosa por ter atuado em filmes como "O Lobo de Wall Street" e "Era uma Vez em Hollywood"-- foi anunciada como protagonista de "Barbie", cresceu a curiosidade de fãs em torno da adaptação em live-action de uma das bonecas mais famosas mundo.

"Acho que é uma grande oportunidade de colocar um pouco de positividade no mundo e uma chance de ser uma aspiração para as crianças mais novas", disse a atriz em entrevista à Variety.

Em que pese o tom da declaração da atriz, a suspeita de que o filme será ingênuo, porém, pode ser frustrada pelo anúncio de que o roteiro e a direção do filme ficaram a cargo de Greta Gerwig, autora de "Adoráveis Mulheres", de 2019, e indicada ao Oscar por "Lady Bird" em 2018.

A própria protagonista do filme reconheceu que a escolha da diretora pode surpreender os fãs. "As pessoas geralmente ouvem 'Barbie' e pensam: 'Eu sei o que esse filme vai ser', e então eles ouvem que Greta Gerwig está escrevendo e dirigindo, e eles ficam tipo, 'Oh, bem, talvez eu não saiba'."

De todo modo, a pesar de todo o mistério que ainda envolve o novo filme do brinquedo, veja abaixo o que de fato já se sabe a respeito dele.

ELENCO

Ken, o famoso boneco que forma um casal com Barbie, será interpretado por Ryan Gosling, ator de filmes como "La La Land" e "Blade Runner 2049".

Em papéis que ainda não foram revelados, o elenco coadjuvante do filme inclui os atores vencedores do Emmy America Ferrera --das séries "Ugly Betty" e "Superstore"-- e Kate McKinnon --de "Saturday Night Live"--, além do super-herói da Marvel Simu Liu --de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis".

O filme ainda anunciou três estrelas de "Sex Education". Também estarão no longa, portanto, Emma Mackey -que interpreta na série a personagem Maeve Wiley-, Ncuti Gatwa --Eric, o amigo do protagonista Otis-- e Connor Swindells --o personagem Adam.

LANÇAMENTO

Produzido pela Warner Bros., a Mattel Films e a Robbie's LuckyChap Entertainment, o filme começou a ser filmado no início deste ano em Londres, e o lançamento está marcado para o dia 21 de julho de 2023, de acordo com a revista Variety.

ROTEIRO

Além de Greta Gerwig, o roteiro do filme é assinado também por seu marido Noah Baumbach, cineasta por trás de "História de um Casamento" e "Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe". O casal já trabalhou em conjunto em produções como "Frances Ha" e "Mistress America".