Bárbara Evans revela valor pago em fertilização in vitro

“Eu acredito que a maioria das grávidas sofre com a falta de libido. Eu também! Mas pensa que é passageiro e logo tudo volta ao normal. Senta com seu parceiro e explica o que está acontecendo. Tenho certeza que ele irá te respeitar e entender. Conversem de uma forma que fique bom para os dois”, disse.

Em conversa com os fãs no stories do Instagram, a modelo comentou também sobre ter libido baixa durante a gestação.

