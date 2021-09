Bárbara Evans está grávida do primeiro filho

Bárbara compartilhou no Instagram um vídeo do dia da descoberta da gestação.

A modelo passou por várias tentativas de fertilização in vitro e compartilhou com as seguidoras o processo doloroso para conseguir engravidar.

Bárbara Evans anunciou que está grávida e espera o primeiro filho fruto do casamento com Gustavo Theodoro.

