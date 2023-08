Bárbara Evans é criticada por dar brigadeiro para filha de 1 ano e se revolta

“Sou e sempre serei direta e reta. A filha é minha, então quem decide o que ela come sou eu. Que loucura, povo doido nessa internet. Nós resolvemos deixar ela ser criança, e aproveitar as maravilhas da vida. SIM, doce é uma maravilha”, disse ela em um dos trechos de seu pronunciamento. Leia mais abaixo.

Os internautas reprovaram a atitude de Bárbara Evans alegando que bebês só podem ingerir açúcar aos dois anos de vida. A ex-A Fazenda se revoltou com os comentários e se pronunciou ainda na madrugada desta quarta-feira (9) com um textão nos stories.

