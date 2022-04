Bárbara Evans anuncia nascimento da filha: 'Maior presente do mundo'

A filha de Monique Evans compartilhou com os seguidores o processo de fertilização in vitro desde o início. Ela engravidou de gêmeos, mas um dos bebês não resistiu.

"A bolsa estourou e nossa princesa veio ao mundo de surpresa. Não adiantou a gente tentar decidir por ela, ela já veio ao mundo tomando suas próprias decisões". "Mamãe correu para tomar uma ducha e fazer a maquiagem, com a unha grande e vermelha mesmo. E assim nossa ariana Ayla chegou em nossas vidas", escreveu, informando que a bebê nasceu às 5h da manhã, pesando 2,8kg e com 48 cm.”, escreveu a modelo no Instagram. "Maior presente do mundo! Somos muito abençoados, um amor inexplicável! Obrigado, Deus", finalizou.

