Bárbara do BBB 22 teria ficado com Neymar em 2020; jogador reage à participação

Bárbara Heck, anunciada no grupo “Pipoca” do BBB 22, já teria ficado com Neymar Jr. em 2020. A modelo gaúcha tem uma foto ao lado do jogador, e ele reagiu ao saber que ela está no programa.

"C*, que resenha! P* que pariu, vou assistir!”, disse ele, ao ser informado sobre a participação da loira: "ela é muito maluca!", completou o jogador em uma live na sexta-feira, feita com seus ‘parsas’. Também conforme o perfil de fofocas “Gossip do Dia”, em 2020 foram enviadas fotos da loira ao lado do jogador e na ocasião, ela pediu que as imagens não fossem divulgadas. “Prefiro que não postem, obrigada por perguntar”, escreveu.

No Instagram, a gaúcha coleciona curtidas de famosos como o cantor Thiaguinho, o apresentador Rodrigo Faro, o ator José Loreto, o ex-BBB Felipe Prior e também Neymar.

Atualmente, Bárbara está namorando. Ela postou fotos românticas ao lado do namorado durante a virada do ano.