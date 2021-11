Banda de Marília Mendonça era a mesma de Cristiano Araújo, morto em 2015

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É a segunda vez que a equipe de músicos e da produção de Marília Mendonça, morta em um acidente de avião na sexta-feira, precisa encarar o luto, isso por que após a morte do sertanejo Cristiano Araújo, que também morreu em um acidente em 2015, a cantora contratou a equipe do cantor.

Entre os cinco mortos no acidente estava também Henrique Bahia, que era produtor de Cristiano Araújo e que estava trabalhando com Mendonça desde 2015, época da morte do sertanejo. Suas últimas publicações em redes sociais foram feitas horas antes do acidente, em que ele brincava com a cantora sobre o que ela levava na mala. "Está cheia de Poriguar [marca de bebida], estou mal-intencionada", disse ela.

A relação da cantora ia além da admiração que a cantora tinha pela equipe do Cristiano Araújo, os dois artistas faziam parte do mesmo escritório de carreiras. Em 26 de julho do ano passado, no quadro "Arquivo Confidencial" no programa "Domingão do Faustão", Bahia afirmou que, logo após o ocorrido com Cristiano Araújo, Marília Mendonça contratou a sua equipe.

No mesmo programa a cantora disse que "tudo na minha vida acontece por um propósito". "Acredito que o Cristiano Araújo tenha um dedo nisso."

O baterista e diretor musical Junior Campi, que trabalhou com os dois cantores, comentou em seu perfil no Instagram "que dor inexplicável, meu Deus". "Duas vezes não, cara. De novo não."