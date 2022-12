Banda de forró sofre grave acidente; músico está em coma

O grupo havia se apresentado no Festival Multicultura Nordeste, em Tangará da Serra. As circunstância do acidente estão sendo investigadas pela polícia.

O grupo foi atingido por um veículo que tentou fazer uma “ultrapassagem errada”, de acordo com a assessoria. A batida envolveu, além do transporte da banda, outros três veículos.

A banda de forró Rastapé se envolveu em um grave acidente na BR-364, em Várzea Grande, Mato Grosso, no último domingo (27). O instrumentista do grupo está em coma na UTI.

