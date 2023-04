Banda brasileira que escapou de tornado nos EUA se pronuncia e lamenta morte de fã

A banda brasileira Crypta se manifestou sobre o tornado que atingiu a casa de shows em que o grupo se apresentava nos EUA, neste sábado. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas.

A banda havia se apresentado no local pouco antes da tragédia. No perfil do Instagram, o grupo afirmou que todos os integrantes estavam bem e que apenas haviam perdido o veículo.

"Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! (...) Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem! Em breve atualizamos vocês com um anúncio mais detalhado", escreveram na postagem.

A banda também lamentou a morte da pessoa que estava na casa de shows. "Lamentamos profundamente saber sobre todas as pessoas feridas ontem à noite, nossos corações estão com elas e suas famílias! Por último, mas o mais importante, nossas mais profundas condolências vão para a família de Fred Livingston Jr, o fã que infelizmente faleceu ontem à noite quando tudo aconteceu. Sentimos muito por sua perda", finalizou.