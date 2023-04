Banda australiana Hoodoo Gurus quer conhecer a Ilha da Gigóia, o 'Pantanal carioca'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ícones da surf music, os roqueiros australianos da banda Hoodoo Gurus enviaram seus pedidos à produção dos shows que farão no Brasil neste mês de abril. Entre eles, consta uma visita à Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, no Rio.

A Gigóia, uma das ilhas da Lagoa da Tijuca, é cercada por morros e manguezais, por onde circulam capivaras, garças, mergulhões e --mais raro-- jacarés. Daí o apelido, que pegou de verdade depois da exibição da novela da Globo. Cerca de três mil pessoas moram naquele pedaço de terra, entre eles, a atriz Dira Paes e o cineasta Neville D'Almeida.

Há 26 anos sem se apresentar no país, os Hoodoo Gurus fazem shows no dia 11, em São Paulo, e no dia 14, no Rio. A perna brasileira da turnê do álbum "Chariot of the Gods" inclui também passagens por Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis.