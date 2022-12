Band faz a limpa e demite todas as bailarinas do Faustão

A Band está passando a limpa na emissora e uma semana depois de demitir 10 pessoas do Faustão na Band, demitiu nesta quinta-feira (22) todas as bailarinas que estavam no Balé do Faustão.

Algumas delas vieram da equipe do programa do apresentador ainda na TV Globo.

Segundo o Notícias da TV, a medida é para cortar gastos e adaptar o programa "à realidade econômica do mercado" de televisão de 2023.

Foram dispensados, no total, 15 funcionários no corte de hoje, já que outros três de outras áreas de produção foram demitidos.

Algumas das bailarinas foram dispensadas em uma reunião, e outras ficaram sabendo da notícia ruim pela internet. O clima é de tristeza nos bastidores, segundo a coluna.

As bailarinas não tiveram a chance de se despedirem apropriadamente já que participaram da última gravação do ano sem imaginar que não voltariam mais aos estúdios. Algumas delas chegaram a jantar em um bar em São Paulo após a gravação.

Ainda segundo a publicação, até fevereiro, direção do programa ainda vai decidir se inclui um novo corpo de baile para as atrações do ano que vem, mas caso isso ocorra, será com pagamentos avulsos e sem contrato fixo.

O programa ficará de férias até março, passando reprises entre janeiro e fevereiro.