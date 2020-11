Band e Pânico são condenados a pagar R$ 100 mil a Luana Piovani

Luana Piovani vai receber uma indenização de R$ 100 mil da Rede Bandeirantes e ex-integrantes do Pânico na Band após serem condenados em segunda instância. A Justiça concluiu que houve uso indevido da imagem da atriz, segundo o UOL.

O programa que virou alvo da ação ocorreu em 2014. A atriz estava acompanhada de Pedro Scooby em uma praia no Leblon e o humorista Rodrigo Vesgo tinha a missão de entregar um buquê de flores ao casal.

A presença do humorista incomodou a atriz, que chegou a se pronunciar nas redes um dia antes do quadro ser exibido. "Dependendo do que for exibido naquele lixo de programa, amanhã mandaremos notificação e entraremos com ação judicial contra a Band", escreveu ela na época.

Ainda segundo a publicação a defesa dos humoristas informou que irá recorrer da decisão.