Bancária que acusou Antony rebate prints exibidos pelo jogador: ‘nojento’

Lingua solta Bancária rebate prints e diz que Antony fez montagens.



Ingrid Lana usou as redes sociais e afirmou que as supostas mensagens trocadas entre ela e o jogador, expostas por ele, não existiram. pic.twitter.com/v9SVWncvWK — Língua solta (@linguasolta014) September 11, 2023

Ingrid Lana, bancária que acusou Antony de ter tentado uma relação sexual com ela e agredi-la após ela negar, rebateu os prints que o jogador expôs de supostas conversas picantes que os dois teriam tido.

A bancária afirmou que os prints são montagens, acusando Antony de ter mandado juntar conversas suas com conversas que ele pode ter tido com outras mulheres. Ela também questionou o motivo do jogador não ter mandado esses prints para Roberto Cabrini, a quem ela deu entrevista ao Domingo Espetacular.

Ela afirmou que se quisesse dinheiro poderia ter afirmado que ele a abusou sexualmente. “Mas porque que eu ia fazer isso, se eu nunca quis nada dele? Eu só falei a verdade, que ele me empurrou e eu bati a cabeça”.

“Eu tenho muitos clientes que conhecem e confiam em mim, conhecem e sabem da minha integridade. Tudo o que ele colocou ali não sou eu falando”, disse Ingrid, afirmando que iria conversar com o advogado sobre o que farão a partir desses prints.

Ingrid também aconselhou as mulheres: “Independente se vocês também flertarem com um cara ou iniciarem qualquer tipo de conversa, porque não pode sorrir que você já flertou com ele. Se independente se você estiver ali na frente e sentir que não quer ter relação, não é não, entendeu? Esse é o conselho que eu dou. Porque você pode conversar com uma pessoa e achar que ela é de uma forma. Mas você vê pessoalmente e vê que ela é de outra forma. Aí você diz não e ela não aceita.”.

Ela completou explicando que esse não foi o caso com Antony: “No meu caso, ele só tentou me beijar e me empurrou”.