Axl Rose, do Guns N' Roses, pede desculpa por performance no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guns N' Roses fechou o quarto dia de Rock in Rio com um show cansativo de quase três horas feito na madrugada desta sexta. Apesar da performance impecável do guitarrista Slash, a apresentação da banda foi prejudicada pelos vocais ruins de Axl Rose.

Poucos minutos após o show, Rose foi ao Twitter pedir perdão por estar mal na apresentação. "Eu quero me desculpar por estar um pouco indisposto, ainda bem que não é Covid. Eu tentei esconder minha tosse", diz.

Ele aproveitou para agradecer aos fãs e ao Rock in Rio. "Que plateia incrível", escreveu o vocalista.

Vários fãs o responderam dizendo que ele não precisava se desculpar. Mas houve também quem reclamasse do show. "Eu acho que vocês não escolheram bem a setlist. Esperávamos ouvir as músicas dos álbuns anteriores, mas não foi o que aconteceu", pontua um dos tuítes.

O Rock in Rio segue nesta sexta e no final de semana, com shows de Green Day, Coldplay e Dua Lipa.