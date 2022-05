Avril Lavigne faz show em São Paulo antes do Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Avril Lavigne anunciou nesta terça (10) um show no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, (zona oeste de São Paulo) em 7 de setembro. A cantora canadense se apresenta dois dias depois, em 9 de setembro, no palco Sunset do Rock in Rio.

Os ingressos para o evento em São Paulo ficam disponíveis em 16 de maio pelo site da Eventim, com preços que variam de R$ 150 a R$ 730. Os clientes dos cartões C6 Bank Mastercard contam pré-venda exclusiva nos dias 13 e 14 de maio.

Para o Rock in Rio, as entradas já estão esgotadas. No festival carioca, ela é a atração que fecha o Sunset mm um dia com uma programação que conta ainda com Green Day, Fall Out Boy e Billy Idol, mas no palco Mundo.

Avril Lavigne despontou no cenário mundial no início dos anos 2000 e em seu repertório estão músicas como "Complicated", "Sk8er Boi", Girlfriend", "Losin Grip" e "My Happy Ending".

Em fevereiro deste ano, a artista de 37 anos lançou o álbum "Love Sux", que apresenta em turnê. Veja em Ilustrada a análise do disco feita pelo repórter Lucas Brêda.

AVRIL LAVGINE - LOVE SUX TOUR

Quando: 7 de setembro

Onde: Espaço Unimed (R. Tagipuru, 795, Barra Funda, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 150 a R$ 730

Mais informação: eventim.com.br